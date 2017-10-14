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Antalya'da alışveriş merkezi inşaatında göçük: 7 yaralı

Antalya'da bir alışveriş ve kültür merkezinin inşaatında beton dökülürken iskele çöktü. Olayda 7 işçi yaralandı

Antalya'da alışveriş merkezi inşaatında göçük: 7 yaralı

Antalya'da bir alışveriş ve kültür merkezinin inşaatında beton dökülürken iskele çöktü. Olayda 7 işçi yaralandı

14 Ekim 2017 Cumartesi 23:46
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ANTALYA'DA inşaat işçileri ölümden döndü. Beton dökülürken iskelenin çökmesi sonucu 7 işçi iskelenin altında kaldı.
BETON DÖKÜLÜRKEN İSKELE ÇÖKTÜ

Olay, bugün saat 22.40 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş ve kültür merkezinin inşaatındaki örümcek iskelede beton dökümü sırasında çökme oldu.
7 İŞÇİ YARALANDI

Olayda 7 işçi hafif yaralandı. İnşaat alanına itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kentteki çeşitli hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Son Güncelleme: 15.10.2017 00:03
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