Antalya'da alışveriş merkezi inşaatında göçük: 7 yaralı

Olayda 7 işçi hafif yaralandı. İnşaat alanına itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kentteki çeşitli hastanelere götürülen yaralı ların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay, bugün saat 22.40 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş ve kültür merkezinin inşaatındaki örümcek iskelede beton dökümü sırasında çökme oldu. 7 İŞÇİ YARALANDI

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