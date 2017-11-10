ALTSO heyeti, Litvanya İş Forumu'nda

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO), 9 Kasım’da başlayan KOSGEB destekli Litvanya İş Gezisi devam ediyor.

ALTSO heyeti, iş gezisinin ikinci gününde Vilnius Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen iş forumuna katıldı. Forumda, Ticaret Başmüşaviri Muhammet Karakaya, Litvanya Türk İşadamları Derneği Başkanı Arif Balkan Kazdal Pervan ve Litvanyalı firma temsilcileri de hazır bulundu.

ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Bilal Sözen, forumda Litvanyalı iş adamlarına Alanya sunumu yaptı. Litvanyalı iş adamlarını Alanya’ya yatırım yapmaya davet eden Sözen, Alanya’nın sosyo-ekonomik yapısı hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Forumda karşılıklı işbirliği çalışmaları da görüşüldü.

Forumda ayrıca Vilnius Ticaret ve Sanayi Odası İş ve Strateji Geliştirme Departmanı Müdürü Audrone Masandukaite de bir sunum yaparak, Litvanya’nın ekonomik yapısı hakkında bilgiler aktardı.

ALTSO heyeti, Vilnius Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen iş forumunun ardından Enterprise Lithuania Yatırım Ajansı’nı da ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

HEYETTE KİMLER VAR?

Alanya’dan iş gezisi için Litvanya’ya giden ALTSO heyetinde ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, ALTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, ALTSO Meclis Üyeleri ve çok sayıda işadamı yer alıyor.

