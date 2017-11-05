Aldatılan koca karısına sokak ortasında bunu yaptı

ÇİN'DE trafiğe açık bir alanda araçların ortasında bir adam karısını yerlerde sürükleyerek geliyor. Adamın bir elinde içki şişesi diğer bir elinde bıçak… Bir yandan içiyor diğer yandan sürekli karısını bıçaklıyor. Korkunç olayda kadın bir an yere kalksa da adam defalarca yerde hareketsiz bir şekilde yatana kadar karısına bıçağı sapladı. Korkunç cinayet güpegündüz kameralara yansıdı. Adam ile kadını tanıyanlardan kimisi kadının kocasının aldatmasından dolayı adamın gözünün döndüğünü, kimisi ise adamın akıl sağlığının yerinde olmadığını söyledi.
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