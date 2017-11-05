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Aldatılan koca karısına sokak ortasında bunu yaptı

Vahşet dolu görüntüler Çin’de kaydedildi. Yolun ortasında bir adam karısını ölene kadar defalarca bıçakladı. Kadın ayağa kalkıp kaçmaya çalışsa da çabaları işe yaramadı

Aldatılan koca karısına sokak ortasında bunu yaptı

Vahşet dolu görüntüler Çin’de kaydedildi. Yolun ortasında bir adam karısını ölene kadar defalarca bıçakladı. Kadın ayağa kalkıp kaçmaya çalışsa da çabaları işe yaramadı

05 Kasım 2017 Pazar 17:46
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ÇİN'DE trafiğe açık bir alanda araçların ortasında bir adam karısını yerlerde sürükleyerek geliyor.  Adamın bir elinde içki şişesi diğer bir elinde bıçak… Bir yandan içiyor diğer yandan sürekli karısını bıçaklıyor. Korkunç olayda kadın bir an yere kalksa da adam defalarca yerde hareketsiz bir şekilde yatana kadar karısına bıçağı sapladı.  Korkunç cinayet güpegündüz kameralara yansıdı. Adam ile kadını tanıyanlardan kimisi kadının kocasının aldatmasından dolayı adamın gözünün döndüğünü, kimisi ise adamın akıl sağlığının yerinde olmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Aldatılan KocaVahşetçin
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