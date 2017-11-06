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Alanyaspor sevdalısı bir Norveçli

Hacet kavşağının altında bulunan ve Alanyaspor’un lisanslı ürünlerini satan otobüs, sadece Alanya’nın yerlisinin değil, dışarıdan gelen misafirlerin de ilgi odağı olmuş durumda. Bunlardan biri de tam on yıldır, yılın beş ayını Alanya’da geçiren ve dokuz yıldır Alanyaspor’un maçlarının takipçisi olan Norveçli Arve Michelsen (Arv Mikelsın). Kendisiyle Alanyaspor ve satın aldığı ürünler hakkında konuştuk

Alanyaspor sevdalısı bir Norveçli

Hacet kavşağının altında bulunan ve Alanyaspor’un lisanslı ürünlerini satan otobüs, sadece Alanya’nın yerlisinin değil, dışarıdan gelen misafirlerin de ilgi odağı olmuş durumda. Bunlardan biri de tam on yıldır, yılın beş ayını Alanya’da geçiren ve dokuz yıldır Alanyaspor’un maçlarının takipçisi olan Norveçli Arve Michelsen (Arv Mikelsın). Kendisiyle Alanyaspor ve satın aldığı ürünler hakkında konuştuk

06 Kasım 2017 Pazartesi 15:27
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Yeni Alanya/ Röportaj: Cem Akıllı

Sizi tanıyalım…
İsmim Arve Michelsen. Norveçliyim. 2008’den beri buradayım. Emekliyim. Her yıl 5 ayımı burada geçiriyorum.
Neden Alanyaspor’u destekliyorsunuz? Bu basitçe, takımı sevmenizden mi kaynaklanıyor yoksa takım ve şehir arasında bir bağ mı kuruyorsunuz?
Maçları izlemeye tam 9 yıl önce Oba Stadyumunda başladım. Tüm maçlara giderdim. Sonra yeni stada geçti… Elbette, hem takımı hem de şehri seviyorum. Zaten sevmesem 10 yıldır gelmezdim. Futbolu da seviyorum. Ben desteklemeye başladığımda sanırım Alanyaspor 3. ligdeydi, gitgide yukarı tırmandı, çok iyi bir takım.
Alanyaspor lisanlı ürün otobüsünden neler aldınız?
Şort aldım, ama biraz küçük geldi. Büyüğünü bulamadım. Sanırım zayıflamak için biraz antrenman yapmam gerekiyor (gülüyor).
Fiyatları nasıl buldunuz?
Norveç’le kıyasladığımda gerçekten çok ucuz. Nitelikli ürünler, uygun fiyatlarla satılıyor.
Alanyasporlu en sevdiğiniz futbolcu hangisi?
Vagner Love! Ama genel olarak takım için de iyi düşünüyorum. Oyuncular, birbirleriyle uyumlu hareket ediyorlar. Birbirlerini tanıyor ve izlemesi çok hoş bir futbol sergiliyorlar.
Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Umarım yükselmeye devam edip ilk 4-5’e girebiliriz!

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Son Güncelleme: 06.11.2017 17:42
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporCem AkıllıNorveçli
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Alanyali 2017-11-06 15:59:02

Alanya da şu cavır dediğimiz adam kadar olamayanlar var

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