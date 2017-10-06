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Alanya'da iş yerinden cephanelik çıktı

Alanya'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyondan 4 şüpheli gözaltına alınırken yapılan ev ve iş yeri aramalarından adeta cephanelik ele geçirildi.

Alanya'da iş yerinden cephanelik çıktı

Alanya'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyondan 4 şüpheli gözaltına alınırken yapılan ev ve iş yeri aramalarından adeta cephanelik ele geçirildi.

06 Ekim 2017 Cuma 11:26
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Mehmet AL
ALANYA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele grup Amirliği ekipleri faizle para satan tefecilere yönelik operasyon düzenledi. Cikcilli, Oba, Tosmur ve Fığla Mahallerinde 4 ayrı adrese baskın yapan KOM ekipleri amca yeğen olan A.Ç, H.Ç, M.Ç ve H.K’yı gözaltına aldı. KOM ekiplerince yapılan ev ve işyeri aramalarında  A.Ç’nin evinden biri ruhsatlı 2 tabanca  bu tabacaya ait şarjörler  ve 33 mermi ele geçirildi. M.Ç’nin ev aramasında ise 1 pomaplı tüfek, 9 av fişeği, farklı kaibrelerde 151 tabanca mermisi ile 274 gram esrar maddesi ele geçirildi. H.Ç ve H.K emniyette ki ifadelerinin ardından soruşturmayı yürüten savcı talimatıyla serbest bırakılırken A.Ç ve M.Ç ise sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphlilerden M.Ç’nin GBT sorgusunda “Fuhuşa yer temin etmek, yaptırma ve aracılık etmek” suçlarından hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

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Son Güncelleme: 07.10.2017 00:19
Anahtar Kelimeler:
Alanya Emniyet MüdürlüğüAntalya
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