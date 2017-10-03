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Alanya İncekum'da zincirleme kaza! 5 yaralı

Alanya D 400 karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı

Alanya İncekum'da zincirleme kaza! 5 yaralı

Alanya D 400 karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı

03 Ekim 2017 Salı 10:44
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KAZA, sabah saatlerinde Alanya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Havalimanından aldığı turistleri Alanya’ya getiren Nurettin Turgut A. idaresindeki 07 FJT 63 plakalı minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 07 SN 803 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan minibüs, seyir halindeki başka bir araca daha çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan Alman uyruklu 4 turist ve sürücü yola savrularak yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi. Olay yerine çağrılan ambulans, kazada yaralanan Klause Weber, Maxima Weber, Susanne Weber ve araç sürücü Nurettin Turgut A.’yı Alanya’daki çeşitli hastanelere sevk etti. Tur minibüsü şoförünün uyuduğu iddia edilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Güncelleme: 03.10.2017 13:06
Anahtar Kelimeler:
AlanyaİncekumZincirleme Kaza
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