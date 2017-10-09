Alanya'da sahte altın satıcıları kıskıvrak yakalandı

OLAY, saat 14.00 sıralarında Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan ilçeye gelerek kuyumcuya giren 21 yaşındaki Umahan T., elindeki yaklaşık 900 TL değerindeki sahte altın kolyeleri bozdurmak istedi. Umahan T. 'nin getirdiği takıların sahte altın olduğunu başka bir kuyumcu tarafından söylenildikten sonra, kuyumcu çalışanı Emirkaan Tozduman, tarafından oyalayıp kadına fark ettirmeden polisi aradı. İhbar üzerine kuyumcuya gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Umahan T. gözaltına aldı. Şüpheli kadının olaydan yarım saat önce de farkı mahalledeki bir kuyumcuya sahte altın sattığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Umahan T.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelinin kuyumcuya geliş anı ve polis tarafından yakalanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan kuyumcu çalışanı Emirkaan Tozduman,” Bir bayan geldi ve bize altın satmak istediğini söyledi. O sırada dışardan başka bir kuyumcu arkadaşımız gelerek bize uyarıda bulundu. Ona kendisi sahte altın satmış. Daha sonra takip ederek buraya geldi. Bizde durumu fark ettirmeden emniyet güçlerine bildirdik ve gözaltına aldılar” dedi.