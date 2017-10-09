Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
101108
ALTIN
153.956
DOLAR
3.7351
STERLİN
4.9064
EURO
4.3845
10 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
10 Ekim 2017 Alanya -...
Flakka uyuşturucusu nedir? Zombi hapı olduğu doğru mu?
Flakka'nın zombi hapı olduğu doğru...
Göz rengi değiştirme operasyonu çok tehlikeli!
Göz rengi değiştirme operasyonu çok...
banner468

Alanya'da sahte altın satıcıları kıskıvrak yakalandı

Alanya'da kuyumcudan sahte altın bozdurmak isteyen bir kadın, polis tarafından suçüstü yakalandı.  O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Alanya'da sahte altın satıcıları kıskıvrak yakalandı

Alanya'da kuyumcudan sahte altın bozdurmak isteyen bir kadın, polis tarafından suçüstü yakalandı.  O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

09 Ekim 2017 Pazartesi 14:32
banner404

OLAY, saat 14.00 sıralarında Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan ilçeye gelerek kuyumcuya giren 21 yaşındaki Umahan T., elindeki yaklaşık 900 TL değerindeki sahte altın kolyeleri bozdurmak istedi.  Umahan T. 'nin getirdiği takıların sahte altın olduğunu başka bir kuyumcu tarafından söylenildikten sonra, kuyumcu çalışanı Emirkaan Tozduman, tarafından oyalayıp kadına fark ettirmeden polisi aradı. İhbar üzerine kuyumcuya gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Umahan T. gözaltına aldı. Şüpheli kadının olaydan yarım saat önce de farkı mahalledeki bir kuyumcuya sahte altın sattığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Umahan T.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelinin kuyumcuya geliş anı ve polis tarafından yakalanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 
Yaşanan olayı anlatan kuyumcu çalışanı Emirkaan Tozduman,” Bir bayan geldi ve bize altın satmak istediğini söyledi.  O sırada dışardan başka bir kuyumcu arkadaşımız gelerek bize uyarıda bulundu. Ona kendisi sahte altın satmış. Daha sonra takip ederek buraya geldi. Bizde durumu fark ettirmeden emniyet güçlerine bildirdik ve gözaltına aldılar” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 09.10.2017 18:22
Anahtar Kelimeler:
AlanyaSahte AltınHayırlı Kuyumcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyasporlu oyuncular kondisyonere acımadı!
Alanyasporlu oyuncular kondisyonere acımadı!
Gökçek'in kanalı Beyaz TV muhalefete başladı
Gökçek'in kanalı Beyaz TV muhalefete başladı
Alanya'da iş yerinden cephanelik çıktı
Alanya'da iş yerinden cephanelik çıktı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim