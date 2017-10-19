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Alanya'da Muhtarlar Günü kutlandı

Muhtarlar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel, "Muhtarlar, halk ve devlet arasında bir köprü görevi görmektedir. Hizmetin halka ulaşmasında büyük bir araçtır" dedi

Alanya'da Muhtarlar Günü kutlandı

Muhtarlar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel, "Muhtarlar, halk ve devlet arasında bir köprü görevi görmektedir. Hizmetin halka ulaşmasında büyük bir araçtır" dedi

19 Ekim 2017 Perşembe 11:44
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19 EKİM tarihli ve 2015/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 19 Ekim 1829 yılında kurulmuş olan Muhtarlık Teşkilatı üyelerinin bu günü Muhtarlar Günü olarak kutlamasını resmileştirilmesiyle birlikte Alanyalı muhtarlar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Programa Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ile çok sayıda muhtar ve kurum müdürleri katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel, "Muhtarlar, halkın oylarıyla göreve gelen, bulundukları ve görev aldıkları bölgeye en iyi hizmeti getirmek, getirilmesine yardım ve aracılık etmek adına büyük bir görev üstlenmektedir. Bu anlamda bizlere bu günü layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, başbakanımıza ve meclisimizin kıymetli görevlilerine sonsuz teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

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Son Güncelleme: 19.10.2017 17:29
Anahtar Kelimeler:
Alanya Muhtarlar DerneğiHasan YükselAtatürk AnıtıMuhtarlar GünüAlanya
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