Alanya'da muhtar cinayeti

YENİ Alanya'nın edindiği bilgiye göre Uğrak Mahallesi'nde bulunan bir restoranda birlikte alkol alan Muhtar Suat T. ve Bilal Top arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Ardından tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma tarafları ayırdı. Ardından muhtar ve Bilal Top ayrı araçlarla restorandan ayrıldılar. Muhtar evine girdiği sırada aynı mahallede yaşayan Bilal Top muhtarın evinin önüne geldi. Burada devam eden tartışma sırasında Bilal Top silahına davranınca, muhtar Suat T'nin silahını çekerek ateşlediği iddia edildi. Olayda hayatını kaybeden Bilal Top'un muhtar Suat T'nin halasının damadı olduğu bildirildi.

Olayın ardından adliyeye sevkedilen muhtar Suat T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayet kurbanı Bilal Tok