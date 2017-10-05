Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104334
ALTIN
146.267
DOLAR
3.5706
STERLİN
4.6888
EURO
4.1809
6 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Ekim 2017 Alanya -...
Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat
Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat
Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir
Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir
banner468

Alanya'da muhtar cinayeti

Alanya'da bir kişi, mahalle muhtarı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Alanya'da muhtar cinayeti

Alanya'da bir kişi, mahalle muhtarı tarafından silahla vurularak öldürüldü

05 Ekim 2017 Perşembe 09:09
İlgili Galeriye Git
banner404

YENİ Alanya'nın edindiği bilgiye göre Uğrak Mahallesi'nde bulunan bir restoranda birlikte alkol alan Muhtar Suat T. ve Bilal Top arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Ardından tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma tarafları ayırdı. Ardından muhtar ve Bilal Top ayrı araçlarla restorandan ayrıldılar. Muhtar evine girdiği sırada aynı mahallede yaşayan Bilal Top muhtarın evinin önüne geldi. Burada devam eden tartışma sırasında Bilal Top silahına davranınca, muhtar Suat T'nin silahını çekerek ateşlediği iddia edildi. Olayda hayatını kaybeden Bilal Top'un muhtar Suat T'nin halasının damadı olduğu bildirildi. 

Olayın ardından adliyeye sevkedilen muhtar Suat T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayet kurbanı Bilal Tok

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 05.10.2017 18:02
Anahtar Kelimeler:
AlanyaMuhtarCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ALANYALI 2017-10-05 11:23:26

BİLAL TOP MU YOKSA TOK MU... Bİ KARAR VERİN ...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Alanyali 2017-10-05 12:22:03

Muhtar diye onune gelene silah verirsen olacagi bu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
yörük 2017-10-05 15:31:24

İTE ÇAKALA SİLAH VERİLİRSE OLACAĞI BUDUR....

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bozkurt 2017-10-05 16:22:17

Nefsi müdafaa olacağını düşünmüştür kafanın iyiliğine

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Alanya'da kadına dayak atan polisler hakkında karar verildi
Alanya'da kadına dayak atan polisler hakkında karar verildi
Başkan Yücel kredi yetkisi istedi
Başkan Yücel kredi yetkisi istedi
Alanya İncekum'da zincirleme kaza! 5 yaralı
Alanya İncekum'da zincirleme kaza! 5 yaralı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim