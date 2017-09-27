Belediye peyzaj çalışmalarını sürdürüyor

ALANYA Belediyesi şehir genelinde yaptığı peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Türkler Mahallesi’nde bulunan Alanya Belediyesi Ek Hizmet Binası çevresine, şehir estetiğine uygun bir görünüm kazandırmak amacıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince peyzaj düzenleme çalışmaları sürdürülüyor.

GEOMETRİK FORMLAR KONSEPT OLARAK İŞLENİYOR

Türkler Mahallesi’nde bulunan 4 kilometre uzunluğundaki bölgeye daha şık bir görünüm kazandırmak için yapılan projenin uygulamasında son aşamaya gelindi. Bu projede konsept olarak geometrik formlar işlenerek ahşap bordürlerle çevrili dikdörtgen desenler ve bu desenlerin içine dolomit taşlar döşeniyor. Ayrıca taş heykeller kullanılarak refüje daha estetik bir görünüm de kazandırılması amaçlanıyor.

'ALANYAMIZIN ÇEVRESİNİ GÜZELLEŞTİRİYORUZ'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, şehrin dört bir yanında yapılan peyzaj çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Alanya Belediyesi olarak kent estetiğine büyük önem veriyoruz. Bunun için şehrimizin dört bir yanında düzenlemeler yapıyoruz. Son olarak şehrin batı çıkışında bulunan D-400 karayolu üzerinde kent vizyonunu daha yeşil ve ferah hale getirecek çalışmalar yapmaya başladık. Proje kapsamında ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Kırsal ve merkez mahallelerimizde bu tip düzenleme ve bitkilendirme çalışmaları devam edecek."