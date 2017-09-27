Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
101218
ALTIN
147.541
DOLAR
3.5676
STERLİN
4.7883
EURO
4.1930
28 Eylül 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
28 Eylül Günlük Burç Yorumu
28 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
28 Eylül 2017 Alanya -...
Günde bir avuç ceviz hafızayı güçlendiriyor
Cevizin inanılmaz faydası
banner468

Belediye peyzaj çalışmalarını sürdürüyor

Türkler Mahallesi’nde bulunan Alanya Belediyesi Türkler Ek Hizmet Binası çevresi ve D-400 karayolu yan refüjünde peyzaj düzenleme çalışmaları devam ediyor

Belediye peyzaj çalışmalarını sürdürüyor

Türkler Mahallesi’nde bulunan Alanya Belediyesi Türkler Ek Hizmet Binası çevresi ve D-400 karayolu yan refüjünde peyzaj düzenleme çalışmaları devam ediyor

27 Eylül 2017 Çarşamba 22:39
Belediye peyzaj çalışmalarını sürdürüyor
banner404

ALANYA Belediyesi şehir genelinde yaptığı peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Türkler Mahallesi’nde bulunan Alanya Belediyesi Ek Hizmet Binası çevresine, şehir estetiğine uygun bir görünüm kazandırmak amacıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince peyzaj düzenleme çalışmaları sürdürülüyor.
GEOMETRİK FORMLAR KONSEPT OLARAK İŞLENİYOR
Türkler Mahallesi’nde bulunan 4 kilometre uzunluğundaki bölgeye daha şık bir görünüm kazandırmak için yapılan projenin uygulamasında son aşamaya gelindi. Bu projede konsept olarak geometrik formlar işlenerek ahşap bordürlerle çevrili dikdörtgen desenler ve bu desenlerin içine dolomit taşlar döşeniyor. Ayrıca taş heykeller kullanılarak refüje daha estetik bir görünüm de kazandırılması amaçlanıyor.
'ALANYAMIZIN ÇEVRESİNİ GÜZELLEŞTİRİYORUZ'
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, şehrin dört bir yanında yapılan peyzaj çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Alanya Belediyesi olarak kent estetiğine büyük önem veriyoruz. Bunun için şehrimizin dört bir yanında düzenlemeler yapıyoruz. Son olarak şehrin batı çıkışında bulunan D-400 karayolu üzerinde kent vizyonunu daha yeşil ve ferah hale getirecek çalışmalar yapmaya başladık. Proje kapsamında ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Kırsal ve merkez mahallelerimizde bu tip düzenleme ve bitkilendirme çalışmaları devam edecek."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Türkler MahallesiAlanya BelediyesiTürkler Ek Hizmet Binası çevresiKarayolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Alo ineğim doğuruyor"

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim