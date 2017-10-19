Zuladan 4 kilo 300 gram esrar çıktı

EDİNİLEN bilgiye göre, Narkotik Suçlarla mücadele Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Kaynaşlı ilçesi uygulama noktasında durdurulan aracın arka Koltuk kısmına gizlenmiş iki paket halinde 4 bin 300 gram toz esrar ile geçirildi.
Konu ile ilgili araçta bulunan iki şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.