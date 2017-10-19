Zuladan 4 kilo 300 gram esrar çıktı

EDİNİLEN bilgiye göre, Narkotik Suçlarla mücadele Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Kaynaşlı ilçesi uygulama noktasında durdurulan aracın arka Koltuk kısmına gizlenmiş iki paket halinde 4 bin 300 gram toz esrar ile geçirildi.

Konu ile ilgili araçta bulunan iki şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı.