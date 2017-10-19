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Zuladan 4 kilo 300 gram esrar çıktı

Düzce’de durdurulan bir otomobilde 4 kilo 300 gram toz esrar maddesi ele geçirildi

Zuladan 4 kilo 300 gram esrar çıktı

Düzce’de durdurulan bir otomobilde 4 kilo 300 gram toz esrar maddesi ele geçirildi

19 Ekim 2017 Perşembe 17:43
Zuladan 4 kilo 300 gram esrar çıktı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Narkotik Suçlarla mücadele Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Kaynaşlı ilçesi uygulama noktasında durdurulan aracın arka Koltuk kısmına gizlenmiş iki paket halinde 4 bin 300 gram toz esrar ile geçirildi.
Konu ile ilgili araçta bulunan iki şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
DüzceNarkotik Suçlarla Mücadele
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