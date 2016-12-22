Züccaciye dükkanı yangında küle döndü

İTFAİYE ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Yangın, saat 21.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Hanedan Mahallesi 35009 Sokak'ta bulunan Emir Er'e ait züccaciye dükkanında çıktı. Kapalı olan dükkanın kepenklerinin altından dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, itfaiyeye ve işyeri sahibi Emir Er'e haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürmekte zorlanınca 2 itfaiye aracı ve 2 tanker daha sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla dükkanın kepenklerini söküp, camlarını kıran itfaiye erleri, tazyikli suyla yangına müdahale etti. Yangın yerine gelen Emir Er'in yakınları ise söndürme çalışmalarını gözyaşı dökerek izledi. Dükkanda bulunan çoğu ürünün plastik olması nedeniyle yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Korku ve paniğe neden olan yangın, züccaciye dükkanını küle çevirirken, depo olarak kullanılan üst katlara ise büyük bir zarar vermediği belirtildi.

İtfaiyenin uzman ekibi, yangının kesin çıkış nedenini bulmak için olay yerindeki incelemesini sürdürürken, polis de yangınla ilgili soruşturma başlattı.











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