Zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre kaza Erzincan - Sivas karayolu Erzincan Polis Mesleki Eğitim Merkezi yakınlarında meydana geldi. Refüje çarparak devrilen özel harekât polislerine ait zırhlı araçta 2 polis memuru yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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