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Zırhlı kobra aracı ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Trabzon Tonya'da, askeri personel taşıyan zırhlı kobra aracı ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı

Zırhlı kobra aracı ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Trabzon Tonya'da, askeri personel taşıyan zırhlı kobra aracı ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı

28 Nisan 2018 Cumartesi 09:13
Zırhlı kobra aracı ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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TRABZON'UN Tonya ilçesinde, askeri zırhlı kobra aracı ile kamyonet çarpıştı. Kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.
ZIRHLI ASKERİ ARAÇ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI
Kaza,Tonya- Vakfıkebir karayolunun 7'nci kilometresindeki Kayacan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Vakfıkebir ilçesinden Tonya ilçesi yönüne doğru seyir halinde olan ve askeri personeli taşıyan zırhlı kobra aracı, karşı yönden gelen Ferhat Karadeniz yönetimindeki 61 VP 879 plakalı kamyonetle çarpıştı.
KAMYONETTE BULUNAN 3 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle camı kırılan kamyonette bulunan sürücü ile yakınları Nazan Karadeniz ve Havva Birinci yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Vakfıkebir İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TrabzonTonya
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