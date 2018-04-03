Ziraat Bankası Rusya'da kayıp

ZİRAAT Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ilk maçında deplasmanda Rusya'nın Belogorie takımına 3-0 yenildi.
CEV Kupası finali rövanş karşılaşması 10 Nisan Salı günü Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Salon: Cosmos
Hakemler: Eldar Zülfügarov (Azerbaycan), Ivan Momirov (Bulgaristan)
Belogorie: Nikolov, Poroshin, Iereshchenko, Muserskiy, Bakun, Tetyukhin (Obmochaev, Danilov, Safonov, Eremin)
Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Kurek, Vahit Emre Savaş, Konarski, Antonov, Koray Şahin (Volkan Döne, Cacic, Enes Atlı, Vefa Yılmaz)
Setler: 25-13, 25-15, 25-14
Süre: 68 dakika (21, 25, 22)
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