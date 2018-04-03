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Ziraat Bankası Rusya'da kayıp

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ilk maçında deplasmanda Rusya'nın Belogorie takımına 3-0 yenildi

Ziraat Bankası Rusya'da kayıp

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ilk maçında deplasmanda Rusya'nın Belogorie takımına 3-0 yenildi

03 Nisan 2018 Salı 20:52
Ziraat Bankası Rusya'da kayıp
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ZİRAAT Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası  finali ilk maçında deplasmanda Rusya'nın Belogorie takımına 3-0 yenildi.
 
CEV Kupası finali rövanş karşılaşması 10 Nisan Salı günü Başkent  Voleybol Salonu'nda oynanacak.
 
Salon: Cosmos 
 
Hakemler: Eldar Zülfügarov (Azerbaycan), Ivan Momirov (Bulgaristan)
 
Belogorie: Nikolov, Poroshin, Iereshchenko, Muserskiy, Bakun,  Tetyukhin (Obmochaev, Danilov, Safonov, Eremin)
 
Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Kurek, Vahit Emre Savaş, Konarski,  Antonov, Koray Şahin (Volkan Döne, Cacic, Enes Atlı, Vefa Yılmaz) 
 
Setler: 25-13, 25-15, 25-14
 
Süre: 68 dakika (21, 25, 22)  
 

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Ziraat BankasıRusyaZiraat Bankası Erkek Voleybol Takımı
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