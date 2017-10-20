Zincirleme trafik kazasında can pazarı: 7 yaralı

EDİNİLEN bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 70. kilometresinde Sandıklı Gökçealan köyü kavşağında meydana geldi. Dikkatsizlik yüzünden meydana geldiği iddia edilen kazada, Ali Osman Erkol yönetimindeki 06 AOE 05 plakalı otomobil, kavşakta Veli Uygun idaresindeki 03 LM 801 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile traktörün arpa yüklü römorku yerinden koparak yola savruldu. Bu sırada yoldan geçen Erol Er’in kullandığı 06 REL 02 plakalı otomobil ile Talip Alp’in kullandığı 06 FN 1711 plakalı otomobil römorka çarptı. Kazanın ardından tam bir can pazarı yaşanırken, bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada, Şaban Başbunar (44) ile İbiş (58), Kazım (55) ve Talip Alp (36), Erol (51), Hülya (45) ve Hacernur Er (30) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sandıklı ve Afyonkarahisar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.