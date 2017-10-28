Zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

KAZA, Aksaray Konya Karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kum fırtınasından dolayı karayolunda görüşün kaybolmasıyla kamyon, tır ve otomobillerden oluşan 10’dan fazla aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kazada, ölenler ve yaralananlar olurken, araçlarda sıkışanların kurtarılması için AFAD ve itfaiye ekipleri çalışmalara başladı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada araçlar hurdaya dönerken, Aksaray Konya Karayolu ulaşıma kapatıldı.
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