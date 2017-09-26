Zincirleme kazada otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

BURSA'DAN İnegöl’e seyir halinde olan iddiaya göre alkollü olan Hakan T. Yönetimindeki 16 FM 950 plakalı özel otomobil İnegöl’ün Yenice köprülü kavşağı mevkiinde, önünde seyir halinde olan Melik Ö. Yönetimindeki 16 KIR 63 plakalı özel otomobil ile Mustafa G. yönetimindeki 16 RZ 754 plakalı özel otomobilin arasından geçmek istedi. İki otomobilin arasına dalan alkollü sürücü yönetimindeki otomobil, önündeki iki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar karayolunu trafiğe kapattı. Kaza sonucunda 16 FM 950 plakalı otomobil sıkışma sonucunda hurdaya döndü.

Kaza sonucunda 16 RZ 754 plakalı özel otomobilin sürücüsü Mustafa G. yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan 112 Acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.



Kaza yerine gelen Bölge Trafik ekipleri, trafik akışını alternatif olarak Yenice köprülü kavşağın katılım yolundan sağladılar. Yaklaşık bir saat sonucunda karayolu trafiğe açıldı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.