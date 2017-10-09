Zincirleme kaza en çok minik kızı korkuttu

KAZA , sabah saatlerinde İzmit ilçesi Seka tünel içinde meydana geldi. Sakarya istikametine giden 41 F 0442 plakalı tır sürücüsü, önünde giden 34 RB 2538 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç hasar gördü. Annesi ile kazaya karışan lüks bir otomobilde bulunan minik kız, kazanın ardından çok korktu. Annesinin kucağında ağlayan minik kızı, ailesi sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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