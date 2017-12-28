Zincirleme kaza: 3 yaralı

ALINAN bilgiye göre, Yenimahalle İlçesi Anadolu Bulvarı'nda meydana gelen kazada, 06 THA 48, 34 UM 0921 ve 78 BD 400 plakalı araçlar çarpıştı. Kaza sonucu 78 BD 400 plakalı araçta bulunan 2 kişi ile 34 UM 0921 plakalı araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Anadolu Bulvarı'nda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.