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Alanya'da feci kaza! 1 yaralı
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Zincirleme kaza; 1 yaralı

Van merkez Tuşba ilçesinde zincirleme meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Zincirleme kaza; 1 yaralı

Van merkez Tuşba ilçesinde zincirleme meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

08 Kasım 2017 Çarşamba 19:33
Zincirleme kaza; 1 yaralı
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KAZA, Van-Erciş yolu üzerinde bulunan Van Ticaret Borsası civarında meydana geldi. Yolun yağmurdan dolayı kayganlaşmasıyla 4 aracın karıştır trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkına sürücü, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımı ile sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversite Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan dolayı, kısa bir süreliğine kapan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
TuşbaVan
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