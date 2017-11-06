Zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 DG 0759 plakalı otomobil, Yeniçağa ilçesi mevkiinde kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerleri aşıp İstanbul istikametine giden 51 yaşındaki Yıldırım Kamber’in kullandığı 81 KJ 524 plakalı hafif ticari araca çarptı. Aynı yönde seyreden 54 YE 368, 34 VS 5278 ve 78 AS 516 plakalı otomobiller de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kazaya karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kamber'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Arif Bayrak, Yüksel Akçay, Harife Gün, Yüksel ve Müslüme Ertatlı, Mümtaz ve Nezla Uncu ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.