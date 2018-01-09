Zihinsel engelli kıza cinsel tacizi, muhabbet kuşları ortaya çıkardı!

İZMİR'İN Bornova ilçesindeki iğrenç olay tesadüfen ortaya çıktı. Halk eğitim merkezinde eğitim gören zihinsel engelli bir kızın, evlerindeki muhabbet kuşlarının gagalarını birbirine değdirerek oynamasını görüp annesine, 'öğretmenim ile böyle öpüşüyoruz' demesi üzerine ortaya çıkan cinsel istismar olayında karar açıklandı. Yargılama sonucu sanık öğretmen Yalçın K., 4 zihinsel engelli öğrenciye 'cinsel saldırı' suçundan 15 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KUŞLARI GÖRÜNCE SÖYLEDİ

Cumhuriyet Savcısı Cevdet Aydemir'in hazırladığı iddianameye göre, Bornova Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli 23 yaşındaki Özlem N.'nin, 2014 yılı sömestr tatilinde, evinde bulunduğu sırada, evdeki iki muhabbet kuşunun birbirleri ile oynadığını gördüğü ve annesine 'Ben de öğretmen Yalçın K. ile böyle öpüşüyorum' demesi üzerine, anne durumu Bornova Halk Eğitim Merkezi yetkililerine bildirdi. Yalçın K.'yi takibe alan kurs yetkilileri, Yalçın K.'nin zihinsel engelli öğrencileri taciz ettiğine tanık oldu.

TUTANAKLAR ÖRTÜŞTÜ

Cumhuriyet Savcısı Cevdet Aydemir, hazırladığı iddianamede mağdurların tamamen zihinsel engelli olduğunu, kendilerini tam olarak ifade edemediklerini, ancak sosyal hizmetler uzmanı ve avukat huzurunda alınan ifadelerinin, kurstaki diğer öğretmenlerin tuttukları tutanakla benzer özellikler gösterdiğini ifade etti.

TUTUKSUZ YARGILANMIŞTI

İddianameyi hazırlayan savcı, şüphelinin her ne kadar suçu kabul etmese de tanık ifadeleri, mağdurların anlatımları, mağdurların zihinsel engelli olup kurgulama yetenekleri bulunmayan, hayatı gördüğü gibi kopyalayan, yalan söyleme yetileri bulunmayan mağdurların beyanlarını göz önüne alarak Yalçın K.'ye "Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan mağdurlara cinsel saldırı" suçundan dört kez 3 yıldan 7 buçuk yıla kadar cezalandırılması talebiyle dava açtı. İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada, tutuklu yargılanan sanık Yalçın K., yargılama aşamasında tahliye olunca tutuksuz yargılanmaya devam edildi.

15 YIL 3 AY CEZA ALDI

Hakim, sanığın mağdur Abdülsamet A.'ya yönelik cinsel saldırı suçundan 3 yıl ceza verirken, sanığın kamu görevlisi olup suçu işlemiş olması nedeniyle cezada yarı oranında artırım yaparak 4 yıl 6 ay hapis cezası; sanığın mağdur Ramazan Y.'ye yönelik cinsel saldırı suçundan 3 yıl ceza verirken, sanığın kamu görevlisi olup suçu işlemiş olması nedeniyle cezada yarı oranında artırım yaparak 4 yıl 6 ay hapis cezası; sanığın mağdur Özlem N.'ye yönelik cinsel saldırı suçundan 3 yıl ceza verirken, sanığın kamu görevlisi olup suçu işlemiş olması nedeniyle cezada yarı oranında artırım yaparak 4 yıl 6 ay hapis cezası; sanığın mağdur İlyas Z.'ye yönelik cinsel saldırı suçundan 1 yıl 3 ay ceza verirken, sanığın kamu görevlisi olup suçu işlemiş olması nedeniyle cezada yarı oranında artırım yaparak 1 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanık toplamda 15 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Hakim tutuklanmasına karar vermezken, karar Yargıtay tarafından onanırsa sanık Yalçın K. cezasını çekmek için tutuklanacak.