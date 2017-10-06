Zihinsel engelli gencin yanmış cesedi bulundu

BUGÜN, Salih Omurtak Mahallesi 9619/1 Sokak'ta bir evin arkasındaki arazide yanmış ceset görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı araştırmada, cesedin Erol Baysaner'e ait olduğunu belirlendi.



Zihinsel engelli olan Baysaner'in cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Polis, Erol Baysaner'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.