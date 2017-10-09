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Zihinsel engelli gence tacizden gözaltına alındı

Samsun'da zihinsel engelli erkek çocuğu 16 yaşındaki A.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 51 yaşındaki Ahmet E., polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce de genci taciz ettiği ortaya çıktı

Zihinsel engelli gence tacizden gözaltına alındı

Samsun'da zihinsel engelli erkek çocuğu 16 yaşındaki A.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 51 yaşındaki Ahmet E., polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce de genci taciz ettiği ortaya çıktı

09 Ekim 2017 Pazartesi 14:44
Zihinsel engelli gence tacizden gözaltına alındı
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OLAY, dün İlkadım İlçesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli A.K. evinin önündeki parkta otururken iddiaya göre yanına Ahmet E. geldi. Şüpheli, genci kucağına oturttup cinsel tacizde bulundu. Bu sırada gencin balkonda olan ablası olayı görüp polise ihbarda bulundu. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine gelen Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Ahmet E.'nin daha önce de A.K.'ye cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.
 
Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan şüpheli bugün 'cinsel taciz' suçundan adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
SamsunZihinsel EngelCinsel Istismar
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