Zeytinyağı kralına 'şantaj' yapıldı iddiası...

T.G., şimdilerde giyim sektörünün önde gelen markalarından birini kuruluşuna öncülük etti. 2005 yılında giyim şirketindeki hisselerini oğullarına devreden T.G. önce inşaat işleri yaptı 4 yıl önce de markalı zeytinyağı işine girdi. Sektörün önde gelen markalarından birinin sahibi konumuna gelen T.G. ile ilgili savcılığa dikkat çeken bir başvurunun yapıldığı anlaşıldı. Bu yılın başında İstanbul Anadolu Başsavcılığına yapılan başvurunun altında T.G.’nin oğlu A.G.’nin imzası yer alıyor. A.G.’nin iddiasına göre babası T.G, E. M. Ç. ile gizli aşk yaşıyor. A. G.’nin iddiasına göre, güzel sanatlar mezunu E. M. Ç. kendisini telefonla arayarak yüz yüze görüşmek istediğini söyledi. İkili Ataşehir’deki bir cafede bir araya geldi.

ELİMDE BABANIZIN RESİMLERİ VAR

İddiaya göre, Ç., G.’ye, özetle “Ben babanızla bir süredir birlikteyim. Bana ev ve araba aldı. Aileme işyeri açtı. Sürekli maddi yardımda bulunuyor. Ama ağabeyleriniz babanızı hem sizden uzak tutmaya gayret ediyor, hem de benim babanızla görüşmemizi istemiyorlar ve ayırmaya çalışıyorlar. Tamam ayrılırım. Ama bu iş öyle ucuza kapatılamaz. Babanızın bu kadar serveti varken ben birkaç milyon almadan bu işten vazgeçmem. Gelin sizinle birlikte davranalım. Hem siz ağabeylerinizden bu şekilde haklarınızı almış olun hem de ben mağdur olmadan ayrılmış olayım. Babanızla buluştuğumuz süreçlerde ben gizlice babanızın çıplak resimlerini ve bizim videolarımızı çektim. Eğer isterseniz sizinle işbirliği yaparak daha detaylı çekimler de yapar bu çektiğim görüntü ve videoları ağabeylerinize ve ailenize şantaj malzemesi yapabiliriz. Bunları Youtube’da yayınlama tehdidi ile ağabeylerinizden 5 milyon dolar ister ve alırız. Bu paranın 2 milyonunu da size veririm; ne dersiniz?” dedi.

MAKAM OTOMOBİLİNİ ÇİZDİ

A.G. dilekçesinde, Ç.’nin bu söylediklerine tepki göstererek masadan kalktığını belirterek olay ile ilgili bilgisi olan kişilerin de isimlerini savcılığa bildirme kararı aldığını belirtiyor. T.G.’nin yanında çalışan isimlerden A. K., F.İ., M.O., verdikleri ifadelerde T.G. ile E.M.Ç’nin özel ilişkisi hakkında bilgileri olmadığını söyledi. Aynı isimler, T.G.’ye ait aracın kaportasının Ç. tarafından tornavida ile çizildiğini gördüklerini ancak T.G.’nin uyarısı sonrası Ç.’ye müdahale etmediklerini söyledi. T.G. ise geçen haziran ayında verdiği ifadede “Ben, E. M. Ç.’yi tanıyorum. Çavuşbaşı’nda bazı işlerimizi yapmıştı. Geçmişte gelecekte kendisine hiçbir kuruş borcumuz yoktur. Başka da söyleyeceğim bir şey yoktur” dedi.

İDDİALARI GERÇEK DIŞI

E.M.Ç. ise şüpheli sıfatı ile verdiği ifadede grafik tasarım işleri yaptığını, T. G. ile de, evinin bahçesine havuz ve pano tasarımı yaptığı 2005 yılında tanıştığını söyledi. Hastalığı nedeni ile çalışmadığını söyleyen Ç., A. G.’nin savcılığa bildirdiği iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Ç. ifadesinin devamında T. G. ile ticaret dışında bir ilişkisinin olmadığını belirterek “Bu sebeple uygunsuz resimler ve videolar çekip şantaj yapmam da söz konusu değil. A.G. aile içerisinde dışlanmış problemli biridir” dedi.

E.M.Ç., T.G.’nin otomobilini çizdiği ve iş yerinin önünde bağırdığı yönündeki tanık ifadelerine ilişkin ise “Hastalığım nedeniyle çok çabuk sinirleniyordum. Böyle bir olay oldu ise de hatırlamıyorum” dedi.

BABAM EVİ BEDELSİZ DEVRETTİ

Savcılık soruşturması sürerken A.G. 12 Temmuz günü de İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na E. M. Ç.hakkında ihbarda bulundu. G.’nin iddiasına göre daha önce de Ç.’ye daha önce de bir ev veren babası T.G., tapu kayıtlarına göre 14 Ekim 2016 Çekmeköy’deki dubleks dairesini Ç.’ye bedelsiz olarak verdi. A. G., Ç.’den bedelsiz aldığı ev için veraset intikal vergisi alınmasını talep etti. Bu arada, savcılığa sunulan belgeler arasında T.G. adına Ç.’ye gönderilen paraların dekontları da yer aldı. Son gönderim 23 Şubat 2017 tarihli.