Zeynep'in katil zanlısı tutuklandı

SABAH saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen katil zanlısı Mehmet Sahil M., Edremit Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan sorgusunun ardında tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan katil zanlısı tutuklanarak Burhaniye Ceza Evine gönderildi.
Zeynep Seren Çeliksoy'un saldırıda yaralanan annesi Zeliha Çeliksoy ise tedavi gördüğü Edremit Devlet Hastanesinden akşam saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında taburcu edildiği öğrenildi.
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