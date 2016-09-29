Zehirlenen sokak köpeğini böyle kurtardı

OLAY dün akşam saatlerinde Akçay Mahallesi'nde yaşandı. Zehirlendiği görülen köpeğin imdadına ismi öğrenilmeyen hayvansever bir genç yetişti. Hemen marketten yoğurt ve tuz alan genç, bir saat uğraşarak köpeği kusturmayı başardı. Bu davranışı takdirle karşılanan gencin daha sonra köpeği veterinere götürdüğü öğrenildi. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından kare kare görüntülendi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.