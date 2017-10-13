Zehir taciri Afganlılar yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre Malatya yolu girişinde yapılan uygulamada bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalarda Afgan uyruklu iki şahsın sırt çantasının astar kısmına gizlenmiş 10 parça halinde 950 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Afgan uyruklu 20 yaşındaki R.E. ile 19 yaşındaki F.E. gözaltına alınarak haklarında Uyuşturucu Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldı.