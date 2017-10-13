Zehir taciri Afganlılar yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre Malatya yolu girişinde yapılan uygulamada bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalarda Afgan uyruklu iki şahsın sırt çantasının astar kısmına gizlenmiş 10 parça halinde 950 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Afgan uyruklu 20 yaşındaki R.E. ile 19 yaşındaki F.E. gözaltına alınarak haklarında Uyuşturucu Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.