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Zehir taciri Afganlılar yakalandı

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu otobüste yapılan aramalarda Afgan uyruklu iki şahsın sırt çantasından 950 gram esrar ele geçirildi

Zehir taciri Afganlılar yakalandı

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu otobüste yapılan aramalarda Afgan uyruklu iki şahsın sırt çantasından 950 gram esrar ele geçirildi

13 Ekim 2017 Cuma 09:43
Zehir taciri Afganlılar yakalandı
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EDİNİLEN bilgiye göre Malatya yolu girişinde yapılan uygulamada bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalarda Afgan uyruklu iki şahsın sırt çantasının astar kısmına gizlenmiş 10 parça halinde 950 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Afgan uyruklu 20 yaşındaki R.E. ile 19 yaşındaki F.E. gözaltına alınarak haklarında Uyuşturucu Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KayseriNarkotik Suçlarla MücadeleEsrar
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