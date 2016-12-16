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Yüzlerce kişi akın etti

Cuma Namazının ardından Halep ve terör şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılan sivil toplum kuruluşları, “teröre lanet yürüyüşü” düzenleyerek Şehitler Tepesi’ne karanfiller bırakıp dua etti

Yüzlerce kişi akın etti

Cuma Namazının ardından Halep ve terör şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılan sivil toplum kuruluşları, “teröre lanet yürüyüşü” düzenleyerek Şehitler Tepesi’ne karanfiller bırakıp dua etti

16 Aralık 2016 Cuma 18:19
Yüzlerce kişi akın etti
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BEŞİKTAŞ'TA meydana gelen terör saldırıları ile Suriye’nin kuzeyindeki Halep’te yaşanan katliamlar, yüzlerce STK bileşenlerinden oluşan Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları üyelerince protesto edildi. Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi’nde Cuma Namazı kılan kalabalık, daha sonra Halep ve terör şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı. Aralarında kadınların da olduğu kalabalık, ellerinde taşıdıkları pankart ve Türk bayrakları ile terörü protesto etmek için Dolmabahçe’den Şehitler Tepesi’ne yürüdü. Polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüş sırasında Şehitler Tepesi’ne çıkan tüm caddeler araç trafiğine kapatıldı. Birçok sivil toplum kuruluşu üyesinin yer aldığı kalabalık, olay yerine karanfiller bırakıp dua etti. Şehitler için ilk olarak Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, Şehitler Tepesi’nde toplanan yaklaşık bin kişi burada, sık sık batılı ülke aleyhine slogan attı. Ellerinde Türk bayraklarıyla ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atan kalabalık adına çeşitli konuşmacılar, Halep’te yaşanan vahşete ve terör örgütlerinin saldırılarına dikkat çekti.
HALEPLİ GENCİN YARDIM ÇIĞLIĞI
Halepli olduğu öğrenilen Ali Mustafa adlı Suriyeli bir genç, protesto gösterisinde yaptığı konuşmada, “Değerli aziz Türk milleti; burada yapılan hain saldırıyı nefretle kınıyorum. Biz Halep’te şu an dirilebiliyorsak, yanımızda Müslüman bir kardeşimiz var demektir diyoruz. Arkamızda bir Türk kardeşimiz var diyoruz. Orada (Halep’te) her gün yüzlerce insan katlediliyor. Bu zulme hep birlikte dur diyelim” şeklinde açıklama yaptı.
Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Sözcüsü Mehmet Arı ise, “Gençler şehitlerini ve Halep’i unutmadı. Zalimlere ve katil terör örgütlerine karşı duruşunu tüm dünyaya ilan etmek için buraya gelen ülkemizin güzel insanları; hepinize selam olsun” diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz, 15 Temmuz’da yüreğimizi ortaya koymuş ve bu ülkeyi ABD ve batı ülkelerine teslim etmemiş bir milletiz. FETÖ denen satılmış bir örgüt tüm güçleri ile geldi, karşılığını da aldı, daha da alacak. Şimdi burada da yüzlerce polisimiz ve taraftarlarımızın canına kasteden katil sürüsü PKK ve onun taşeronları size de bir çift sözümüz var; biz 79 milyonuz hepimizi öldüremezsiniz.”
"KANDİL GECESİ ÇAY SİMİT DEĞİL KAN İÇTİLER"
Hamza Yorulmaz adlı bir din görevlisi, “Burası konuşma yeri değil, burada 44 can konuştu. Onlara ‘ölü’ diyemeyeceğimiz bir gidişle gittiler. Vatan evlatları burada bizi beklerken şehit oldu. Hepsine rahmet diliyoruz. Mekanları, makamları Cennet olsun. Acıyla kavruldular bir Kandil Gecesinde. Simit, çay değil, o gece o şehitler kan içtiler. Allah onların kanını yerde bırakmasın. Sadece burada bulunmuyoruz, şu an bin araçlık konvoy ile Halep’teyiz” diyerek Suriye’de yaşanan vahşete dikkat çekti.
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Anahtar Kelimeler:
Cuma Namazı
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