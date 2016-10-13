Yurttan kız kaçıran adam tutuklandı!

OLAY geçen 7 Ekim gecesi Bülent Ecevit Üniversitesi’nde eğitim gören 1400 öğrencinin kaldığı KYK’ya bağlı Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. Birol Ç., iddiaya göre elindeki kuru sıkı tabanca ile yurt girişindeki güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip 2’nci kata çıktı. Birol Ç., kız arkadaşı S.G.’yi elindeki tabancayı gösterip yurttan çıkarıp aracına bindirerek kaçırdı. Öğrencilerin haber vermesi üzerine Birol Ç., polis tarafından yakalandı. S.G.’nin şikayetçi olduğu Birol Ç., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ÖĞRENCİLER EYLEM YAPTI



Yurtta kalan öğrenciler, kız kaçırma olayından 3 gün sonra 10 Ekim gecesi yaşananlara tepki göstermek için yurda girmeme eylemi yaptı. Yurdun ve bulunduğu bölgenin güvenliksiz olduğunu ileri süren öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın gelerek güvenlik önlemlerinin alınacağı sözünü vermesi üzerine 4 saat süren eylemi bitirdi. Öğrencilerin tepkisi ardından binaya güvenlik kamerası ve aydınlatma lambaları takılırken, polis de binanın önünde nöbet tutmaya başladı.



'NE YAPTIYSAM SEVDİĞİMDEN YAPTIM' DEDİ



Öte yandan S.G.’yi yurttan kuru sıkı tabanca ile kaçıran Birol Ç., dün savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Biro Ç., mahkemedeki ifadesinde, suçlamayı kabul etmedi. S.G.’nin kendisini yurda çağırdığını ileri süren Birol Ç., "Beni yukarıya çağırdı. Yukarı çıkıp dışarda konuşmak istediğimi söyledim. O da ’tamam’ dedi. Kaçırma olayı yok. S.G.’yi alıkoymadım, rehin almadım. Ne yaptıysam sevdiğimden yaptım. Ancak yanlış yapmışım. Benim S.G.’ye son sözüm, ben kendisini çok sevdim. Ancak bundan sonra kendisini rahatsız etmeyeceğim. Kendisine namus sözü de verdim" dedi. Birol Ç., nöbetçi mahkemece, ’kişi hürriyetini yoksun kılma’ suçundan tutuklandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.