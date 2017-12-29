Yurt genelinde yılbaşı denetimi

GENİŞ güvenlik önlemi alınarak sürdürülen '9.Türkiye Güven Huzur' Denetimine polis helikopteri destek veriyor. İlçe Emniyet Müdürlükleri İle Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetim Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 195 noktada 2 bin 340 personel ile denetimlerin, gece saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

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