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Yürekler ağza geldi! G.Saraylı taraftar kanlar içinde yerde kaldı

Fenerbahçe derbisine giden bir Galatasaray taraftarı otobüsten düşerek kanlar içinde kaldı. Yaralı taraftar daha sonra hastaneye kaldırıldı

Yürekler ağza geldi! G.Saraylı taraftar kanlar içinde yerde kaldı

Fenerbahçe derbisine giden bir Galatasaray taraftarı otobüsten düşerek kanlar içinde kaldı. Yaralı taraftar daha sonra hastaneye kaldırıldı

17 Mart 2018 Cumartesi 16:32
Yürekler ağza geldi! G.Saraylı taraftar kanlar içinde yerde kaldı
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FENERBAHÇE - Galatasaray derbisi öncesi kötü bir olay yaşandı.

Türk Telekom Stadyumu'ndan yola çıkan Galatasaray taraftarları Ülker Stadyumu'na ulaştığı sırada bir taraftar otobüsten düştü.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Kafasını yere çarpan sarı-kırmızılı taraftar kanlar içinde yerde kaldı. Yaralı taraftar, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalatasarayG.saray
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