Yürekler ağza geldi! G.Saraylı taraftar kanlar içinde yerde kaldı

FENERBAHÇE - Galatasaray derbisi öncesi kötü bir olay yaşandı.
Türk Telekom Stadyumu'ndan yola çıkan Galatasaray taraftarları Ülker Stadyumu'na ulaştığı sırada bir taraftar otobüsten düştü.
KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI
Kafasını yere çarpan sarı-kırmızılı taraftar kanlar içinde yerde kaldı. Yaralı taraftar, daha sonra hastaneye kaldırıldı.
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