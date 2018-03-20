Yurda kaçak girmeye çalışan 2 kişi donarak öldü

VAN 'IN Başkale ilçesinin İran sınırında 2 ceset bulundu. Polis 2 kişinin yurda kaçak yollarla girmek isterken donarak öldüğünü belirtti. JANDARMA, DEVRİYE GEZERKEN 2 CESET BULDU İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri biri kadın, 2 kişinin cesedini buldu. YURDA KAÇAK GİRERKEN, DONARAK ÖLMÜŞ OLABİLİRLER Cesetler, otopsi için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilirken, kimlikleri belirlenemeyen şahısların yurda yasa dışı yollardan girdikleri ve donarak öldükleri ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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