Yunuslardan görsel şölen

İSTANBUL Boğazı'nın sevimli afacanları olan yunus balıkları, dün öğle saatlerinde Beşiktaş Arnavutköy açıklarında aniden ortaya çıktı.
Gruplar halinde ilerleyen yunus sürüsü, sahildeki vatandaşlara adeta görsel şölen sundu. Hızlı ve kıvrak hareketler yapan sevimli yunusların suyun üzerinde dans etmeleri kameralara yansıdı.
Yanlarından geçen gemilere aldırış etmeyen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
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