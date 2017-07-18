Yunan gemisi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu!

Bölgeye güvenlik nedeniyle, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kıyı Emniyeti-9" ve "Kurtarma-4" isimli römorkörler sevk edildi. Geminin kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması yapacağı belirtildi.

Daha sonra geminin kaptanı durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi ancak yardım talebinde bulunmadı.

Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında, Malta'dan Gürcistan 'ın Batum Limanı'na giden, 183 metre boyunda ve 28 bin 553 groston ağırlığındaki Yunanistan bandıralı "Krıtı Sea" isimli tanker, belirlenemeyen bir sebeple arızalandı. Arızalanan gemi karaya oturdu.

ÇANAKKALE Boğazı'nda 183 metre boyunda ve 28 bin 553 groston ağırlığındaki Yunanistan bandıralı "Krıtı Sea" isimli tanker, karaya oturdu.

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