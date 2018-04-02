Yüksek ziraat mühendisi tarım ilacı içerek intihar etti!

KAYSERİ Merkez Melikgazi ilçesi, Cami Kebir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 58 yaşındaki Yüksek Ziraat Mühendisi Şerafettin Durdu tarım ilaçları satışı yapan arkadaşı Nihat Göncü'yü ziyaret etti. Birlikte çay içen Durdu, daha sonra tuvalete gideceğini belirterek, 3'üncü kattaki tuvalete gitti. Bu sırada yanına toz tarım ilacı aldığı belirtilen Durdu, tuvalette ilacı içerek intihar etti.
CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI
Şerafettin Durdu'nun uzun süre tuvalette kalmasından şüphelenen iş yeri sahibi yukarı çıkarak Durdu'ya seslendi. Cevap alamayınca kapıyı açarak Durdu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine 112 ekipleri ile polis çağrıldı. Yapılan incelemede evli ve 1 çocuk babası olan Durdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
PSİKOLOJİK İLAÇLAR KULLANIYORDU
Çevre esnafı ve aynı zamanda Kayseri Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı olan Mustafa Kıranatlıgiller, Durdu'nun sabah saatlerinde otomobilini dükkanın önüne park ederek, esnaflarla sohbet ettiği belirterek: 'Herhangi bir sorunu yoktu. Neredeyse her gün gelir, buradaki esnaflarla sohbet ederdi. Tarım ilaçları konusunda iş yapardı. Kendi halinde biriydi. Esnafların hepsi de tanır. Maddi olarak da sıkıntı da olmadığını biliyoruz, ama psikolojik bazı ilaçlar kullandığını görmüştük.' dedi.
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