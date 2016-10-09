Yük treni otomobili biçti: Birinin kolu koptu, diğerleri ise...

EDİNİLEN bilgiye göre, 17 yaşındaki Ö.Y.’nin kullandığı 38 H 2436 plakalı otomobile, Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi’ndeki hemzemin geçitten geçerken Sivas’tan Ankara'ya giden yük treni çarptı. Yaklaşık 35 metre sürüklenen otomobil paramparça oldu. Yük treni ise kaza yerinden yaklaşık 500 metre ileride durabildi. Otomobili kullandığı öğrenilen Ö.Y.’nin kolu koparken, kardeşleri M.Y. (13) ve İ.Y. (7) de ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ve 112 ekipleri ile polis ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında yaralı M.Y. ile kardeşi İ.Y. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kolu kopan Ö.Y. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, makinistin gözaltına alındığını, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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