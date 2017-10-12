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Yufkacı kadın yolda bulduğu bir aylık kazancını polise teslim etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yufkacılık yapan kadın, çalıştığı iş yerinin yakınında yol kenarında bulduğu bin 500 TL’yi polise teslim etti

Yufkacı kadın yolda bulduğu bir aylık kazancını polise teslim etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yufkacılık yapan kadın, çalıştığı iş yerinin yakınında yol kenarında bulduğu bin 500 TL’yi polise teslim etti

12 Ekim 2017 Perşembe 10:27
Yufkacı kadın yolda bulduğu bir aylık kazancını polise teslim etti
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EDİNİLEN bilgiye göre,  Manavgat Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde Emek Yufka isimli iş yerini kocasıyla birlikte işleten Zeliha  Uğurlu, sabah saatlerinde iş yerinin yakınında yol kenarında bir miktar para buldu. Parayı yanında bulunan arkadaşıyla birlikte sayan Zeliha  Uğurlu, bin 500 TL'ye yakın parayı bulduğu yeri gören bir kamera araştırarak düşüren kişiyi belirlemeye çalıştı. Kamera bulamayınca durumu emniyete bildiren  Uğurlu, iş yerine gelen polis memurlarına parayı tutanak karşılığında teslim etti.

Örnek davranışıyla takdir toplayan Zeliha  Uğurlu, bulduğu paranın az olmadığını belirterek "Arkadaşımla birlikte iş yerinden kiralık ev bakmak için ayrıldım. Aynı yoldan geri dönerken yolda parayı gördüm. Alıp arkadaşımla birlikte saydım. Hemen sahibini araştırmaya başladım. Kim bilir belki de ilaç parası veya daha başka ihtiyaç duyduğu bir paradır. İnşallah sahibi kısa sürede bulur ve kaybettiği parasına kavuşmanın mutluluğunu yaşar. Ben de bunun huzurunu duyarım. Duyarlı her insan benim yaptığımı yapar, bulduğu şeyin sahibini arar diye düşünüyorum. Yaptığım şeyin büyütülecek bir yanı olmadığına inanıyorum. Sadece insanlık görevimi yerine getirdim" dedi. 

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