Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107206
ALTIN
152.794
DOLAR
3.7303
STERLİN
4.8931
EURO
4.3881
Canan Karatay: 'Zeytinyağı hastalıkları önlüyor'
Canan Karatay: 'Zeytinyağı hastalıkları önlüyor'
Öğrenmeyi hızlandıran saç bandı
Öğrenmeyi hızlandıran saç bandı
25 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
25 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu

Ankara’da Çevre Yolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu

Ankara’da Çevre Yolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti

25 Ekim 2017 Çarşamba 09:50
Yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu
banner404

KAZA, gece saatlerinde Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kuzey Çevre Yolu üzerinde havaalanından Karapürçek istikametinde seyreden 06 FPY 11 plakalı otomobil, sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan H.G.’yi (79) görememesi sonucu, yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan H.G., yolun ortasına düşerek hareketsiz bir şekilde yatmaya başladı.
Aracını yol kenarına park ederek şahsın yanına gelen sürücü 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa süre sonra kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaşlı adamın oracıkta hayatını kaybettiğini tespit etti. H.G.’nin cansız bedeninin bulunduğu yoldaki şeritleri trafiğe kapatan polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik güvenliği aldı. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayı haber alarak gelen cenaze yakınları, H.G.’nin cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AnkaraKarapürçek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Madde bağımlısının trafikteki zor anları
Madde bağımlısının trafikteki zor anları
Narkotik polisi 254 kilo eroin ele geçirdi
Narkotik polisi 254 kilo eroin ele geçirdi
Sanatçı Atilla Taş tahliye oldu
Sanatçı Atilla Taş tahliye oldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim