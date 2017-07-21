Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

KAZA , Mardin - Diyarbakır karayolu Sürgücü mevkisinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nizamettin Ç.’nin kullandığı 21 SV 288 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Kazada, araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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