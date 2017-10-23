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Yoldan çıkan beton mikseri, mezarlığa yuvarlandı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yoldan çıkan beton mikseri, mezarlığa yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı

Yoldan çıkan beton mikseri, mezarlığa yuvarlandı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yoldan çıkan beton mikseri, mezarlığa yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı

23 Ekim 2017 Pazartesi 12:15
Yoldan çıkan beton mikseri, mezarlığa yuvarlandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Akpınar Köyünde beton santrali şirketine ait beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak mezarlığa yuvarlandı. Yolun kenarında köye ait mezarlıkların içine devrilen beton mikserinde bulunan sürücü yararlanırken, mezarlarda ise hasar meydana geldi. 

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Anahtar Kelimeler:
Akpınar KöyüKastamonuDaday
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