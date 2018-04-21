Yoldan çıkan aracıyla ağaç arasına sıkışan yaşlı adam hayatını kaybetti

KAZA, Ereğli ilçesine bağlı Cemaller Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre 80 yaşındaki Ali İhsan Aker bahçesinden dönerken kullandığı tarım aracı pat pat yoldan çıktı. Şarampole uçan pat pat ile çarptığı ağacın arasına sıkışan yaşlı adam için vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Aker’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cansız bedeni savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartılarak otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.