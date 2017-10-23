Yolda yürüyen aileye taciz ve saldırı

KADIKÖY'DE çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı. İddiaya göre, kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen N.G. kızı ve eşiyle Güneşli Bahçe Sokağı’ndan geçerken, yol üzerindeki bir kafeteryada oturan grup arasında tartışma çıktı.

N.G.’nin kızına tacizde bulunan gruptakilerle baba arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Darbedilen N.G.’nin kafasına silahın kabzasıyla vuruldu. Çevredeki esnafın araya girmesi sonucu sokaktan ayrılan grubun peşinden koşan N.G. ile zanlılar İmamata Sokağı kesişiminde tekrar karşılaştı. Burada yeniden başlayan kavgada, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ağır, N.G. ise hafif yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavganın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri incelemelerde bulundu. Olaydan sonra Mühürdar Caddesi istikametine kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.