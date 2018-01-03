Yolda bulduğu su faturasını ödedi

DENİZLİLİ Ramazan Özlen isimli bir vatandaş, yolda yürürken bulduğu su faturasını internetten ödedi.

YOLDA YÜRÜRKEN BULDU

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir etiket firmasında çalışan Özlen, Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada düşürülmüş su faturası ile 50 lira buldu.

1 LİRA 30 KURUŞU GERİ VERECEK

Etrafını kontrol eden Özlen, kimseyi görmeyince faturayı ve parayı alarak iş yerine gitti. İnternetten su faturasının borcunu sorgulatan Özlen, 48 lira 70 kuruşluk borcu bulduğu 50 liradan ödedi. Özlen, su faturası ile 50 lirasını düşüren kişiyi bulmak için sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Özlen, ödediği faturanın fotoğrafını çekerek "Bu kimin ise borcu ödendi. Kalan 1,30 lira artan parayı istediği zaman benden alabilir." şeklinde paylaşımda bulundu.