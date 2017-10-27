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Yolcu valizinden uyuşturucu çıktı

Gaziantep’e otobüsle gelen yolcunun valizinde yarım kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi çıktı

Yolcu valizinden uyuşturucu çıktı

Gaziantep’e otobüsle gelen yolcunun valizinde yarım kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi çıktı

27 Ekim 2017 Cuma 18:32
Yolcu valizinden uyuşturucu çıktı
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GAZİANTEP'İN Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kontrol için durdurdukları şehirlerarası otobüste Ö.D isimli şahsın hareketlerinden şüphelendi. Şahsın yapılan üst aramasının ardından valizi de kontrol edildi. 
Yapılan aramada valizin alt bölümüne gizlenmiş yarım kilogram ağırlığında metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak Ö.D isimli şahıs gözaltına alınıp ifadesi alınmak üzere Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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Gaziantep Emniyet MüdürlüğüGaziantepMetamfetamUyuşturucu
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