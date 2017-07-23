Yolcu otobüsünde 150 kaçak yakalandı

ALINAN bilgiye göre, Eleşkirt - Erzurum Karayolu üzerinde Eleşkirt İlçe Jandarma Komutanlı ekiplerince yapılan rutin yol kontrollerinde, 40 kişilik bir otobüste 150 Afganistanlı mülteci yakalandı. Otobüste çoğu kadın ve çocuk olmak üzere bagaja dahi sığdırılmış, Türkiye'nin değişik illerine gitmek üzere yola çıkan kaçaklar, gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması için yabancılar şube müdürlüğüne teslim edildi.
Otobüs şoförü ve muavini gözaltına alındığı olayda, Afganlılar yol kenarında işlemler için beklerken, olup bitenlerden habersiz olan çocuklar ise otobüsün içerisinde eğlencelerine devam etmeleri duygusal anlar yaşattı.
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