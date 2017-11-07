Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 19 yaralı

Bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsün altında kalan yaralıların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Kaza da, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

ANKARA 'NIN Bala ilçesinde yolcu otobüsü nün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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