Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 19 yaralı

ANKARA'NIN Bala ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Konya-Ankara karayolunun 175. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
OTOBÜSÜN ALTINDA KALAN YARALILAR KURTARILMAYA ÇALIŞILIYOR
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsün altında kalan yaralıların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
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