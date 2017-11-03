Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 10°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112995
ALTIN
155.788
DOLAR
3.8036
STERLİN
4.9590
EURO
4.4361
Aspirin kanser riskini yüzde 50 azaltıyor
Aspirin kanser riskini yüzde 50...
3 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
2 Kasım Günlük Burç Yorumu
Zeytinin kahvesi üretildi!
Zeytinin kahvesi üretildi!
banner468

Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da bir yolcu otobüsünün, U dönüşü yapmak isteyen kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da bir yolcu otobüsünün, U dönüşü yapmak isteyen kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

03 Kasım 2017 Cuma 08:02
Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var
banner404

KAZA saat 03.00 sıralarında Bursa-İstanbul Otoyolu Selçukgazi Tüneli mevkiinde meydana geldi. 58 yaşındaki İsmail Bildi yönetimindeki 10 VZ 026 plakalı yolcu otobüsü, İzmir'den aldığı yolcularla İstanbul'a gitmek için yola çıktı.
Bursa'da yolcu indirdikten sonra Bursa-İstanbul otobanına giren Bildi'nin kullandığı otobüs, Selçukgazi Tüneli'ni geçtiği sırada, tadilat nedeniyle gidiş-dönüşün tek yönden yapıldığı yolda U dönüşü yapmak isteyen ve sürücüsünün ismin henüz bilinmeyen 03 NE 835 plakalı otomobil parçaları taşıyan kamyona çarptı.
 
Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs yan yatarak durabildi. Kazada direksiyon başında sıkışan otobüs şoförü İsmail Bildi hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü ile birlikte 17 kişi yaralandı. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan sürücü Bildi'nin cansız bedenini çıkarmak için uzun süre uğraştı.
Yaralılar, Bursa ve Gemlik'teki çevre hastanelere kaldırıldı.
 
Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü şekilde sağlandığı yol, otobüs ve kamyonun kaldırılmasıyla tekrar açılırken, kazanın yaşandığı bölgede ışıklandırmanın olmaması dikkat çekti.
 
İsmail Bildi'nin cesedi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BursaBursa-İstanbulÇarpma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil, kontrol noktasında polise çarptı: 1 şehit
Otomobil, kontrol noktasında polise çarptı: 1 şehit
Maden ocağında göçük: 1 ölü
Maden ocağında göçük: 1 ölü
Otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim