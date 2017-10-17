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Yolcu otobüsü, kamyona çarptı; 1 ölü, 20 yaralı

Konya'nın Karapınar İlçesi'nde yolcu otobüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı

Yolcu otobüsü, kamyona çarptı; 1 ölü, 20 yaralı

Konya'nın Karapınar İlçesi'nde yolcu otobüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı

17 Ekim 2017 Salı 08:33
Yolcu otobüsü, kamyona çarptı; 1 ölü, 20 yaralı
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KAZA, bugün saat 04.30 sıralarında Karapınar-Ereğli karayolu Akören Mevkii&nde meydana geldi. Antalya'dan Diyarbakır'a giden ve sürücüsü tespit edilemeyen 'Yeni Diyarbakır Seyahat' firmasına ait 21 FS 535 plakalı yolcu otobüsü, yol çalışması nedeniyle trafik akışının tek şeritten sağlandığı yolda, aynı yönde giden Mustafa Birer yönetimindeki 42 ETV 17 plakalı pancar yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslara alınarak Karapınar ve Ereğli'deki hastanelere kaldırıldI. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 1 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
KonyaKarapınarKaza
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